【香港零售】5月零售升幅逐收窄　5,000元電子消費券能否帶動未來銷售？

▲ 香港5月份零售業總銷售價值按年增長10.5%，惟其升幅自2月份起持續收窄。

香港5月份零售業總銷售價值按年增長10.5%，惟其升幅自2月份起持續收窄。5,000元電子消費券於7月4日開始接受登記，能否帶動未來的市況？

香港零售管理協會主席謝邱安儀坦言，消費券不只應用在零售。但她相信仍能帶動整體氣氛以及銷售，並預料銷售或增長單位數至低雙位數。

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低基數效應致零售銷售有增長

至於5月份零售數方面，謝邱安儀認為升幅略為收窄，皆因「受基數帶動」。她指，若將5月數據與正常月份，即2019年5月比較，仍然很嚴峻，下跌超過4分1。

她更舉例，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物「看似有好的升幅」，原因亦是去年低基數。該類別與正常水平比較，仍然下跌。相反，去年個別類別受惠在家煮食需求帶動，銷售上升。惟她指，由於今年回復正常生活，需求在變，該些類別的升幅都有減少，或與過去大致相若。

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展望6至7月的零售業市況。她表示，會員均反映整體情況相若，按個別再有輕微變化。但她強調，該些變化都是受基數效應影響。

記者：馬意文