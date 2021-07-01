【東京奧運】日本擬再延防疫規定 加強隔離海外選手

離日本東京奧運開幕不足一個月，但當地新冠肺炎疫情未見緩和，據悉日本計劃將東京等地的「防止蔓延等重點措施」狀態再延長兩周至一個月，橫跨東京奧運開幕時間。此外，日本政府擬收緊海外選手防疫規定，若有外國代表團成員染疫，全體成員都需接受隔離。

烏干達成員感染Delta變種 恐再收緊防疫 【下一頁】

日本東京等多地將於7月12日解除「防止蔓延等重點措施」狀態，但東京過去單日新增714宗確診，創自5月26日以來新高，使人憂慮東京奧運即將開幕，但疫情仍難以受控。

日媒於周三（30日）報道指，政府計劃把東京等地的「防止蔓延等重點措施」狀態，再延長兩周至一個月，將橫跨東奧開幕時間。據悉日本政府稍後將討論應對未來激增的感染病例，以及關注變種新冠病毒傳播狀況。

日本天皇憂慮疫情 恐舉辦增傳播風險 【下一頁】

日本放送協會（NHK）另外報道指，政府打算收緊東京奧運海外選手的防疫規定，若有外國代表團出現一名新冠肺炎確診患者，全體成員都需在酒店內接受隔離，直接所有人新冠病毒檢測呈陰性為止。

此前兩名烏干達代表團成員抵達日本後確診感染新冠病毒，但其餘代表團成員只需被密切觀察，未有強制隔離。東京奧組委表示，外國選手在機場檢測呈陽性反應後，需即時隔離。但主辦城市有權決定密切接觸者的定義，未必所有相關人士需要強制隔離。

責任編輯：郭麗明