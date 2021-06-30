【A股行情】半導體股助跑贏滬深300 科創板指數創年內新高

A股今年以來表現平平，惟資金持續輪動至硬件科技行業，科創50指數周二（30日）更創下年內新高，指數升勢主要由表現最好的半導體股帶動，當中權重股中芯國際（688981）升幅達4.34%，至於其他Ａ股、台股及港股的半導體股亦同樣受惠，相反軟件、互聯網股的表現較硬件股遜色。

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自５月中旬，Ａ股硬件股已開始築底回升，由5月11日起計，內地科創板指數升幅達24.5%，是內地升幅最大的主要指數，其他指數包括深圳創業板指數則升16.6%，而深證及上證指數則更分別只錄得7.7%及4.2%的升幅。

天風證券表示，全球半導體需求持續高漲，供不應求的情況將會維持至今年年底，預料市場將上調半導體行業的全年業績預期。自去年第二季起，半導體已出現明顯的供需不平，尤其在疫情帶動線上經濟及新能源車的爆發增長，亦令半導體等上游需求大漲。

現時本港主要有三隻ETF覆蓋內地半導體股，包括博時科創50 ETF（2832）、南方科創板50（3109）及GX中國半導（3191），三者周二分別升3.67%、1.59%、3.01%。

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