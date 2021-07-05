曾淵滄：新土地規劃遙遙無期

近日，大圍港鐵站上蓋柏傲莊推出新盤，收到3.05萬張申請本票，引起轟動。傳媒爭相報道這次收票數量超越1997年6月香港回歸前夕樓市瘋狂期紀錄，當年由長實（01113）、新地（00016）、華創合作發展的灝景灣推出首批713個單位，申請者由銅鑼灣世貿中心排隊到海底隧道入口處，登記人數3萬。

柏傲莊破了灝景灣紀錄，令人回想當年往事。2003年，香港樓市慘跌時，灝景灣被稱為「酷劫灣」，當年爭先恐後買樓而又「幸運」買到的人，如果沒有即日轉售圖利，最終變成負資產一族。今日樓市再度瘋狂，歷史會重演嗎？我們不能百分百否決歷史重演的可能性，不過機率不大。



97樓市與現今大不同



今日樓市與1997年最大不同之處，是現在已沒炒家，辣招稅杜絕了炒賣機會，市場沒有實力不夠的炒家，只剩下用家與實力投資者，而投資者為了避免繳交額外印花稅（SSD），買入之後至少會持有3年。沒有炒家的樓市，樓價不太可能出現崩潰式下跌。不少人認為是用來壓抑樓市的辣招稅今日竟成避免樓市崩潰的防綫，有了辣招稅，樓市只會出現調整，不大可能崩潰。



土地供應有限興建樓房難



今日樓市與1997年第二個不同之處，是土地供應量差得遠。1997年前特首董建華上任時，告訴香港人他準備分10年，每年興建85,000個住宅單位。換言之，董建華一上任，港英政府末代總督彭定康（Chris Patten）已為他準備了可興建85萬單位住宅的土地，這些土地已完成所有開發程序，土地基建也做好，只要一聲令下，就可以動工興建。但是，當年可以興建85萬單位的土地，回歸24年後基本上已全部用來興建樓房了，新土地供應不復當年。

在《國安法》及選舉制度完善前，特區政府尋找新土地供應的過程困難重重，現在，有了《國安法》及選舉制度完善後，尋找新的土地供應的阻力會下降。但是，一切得重頭開始，林鄭月娥上任之初，曾組織委任了一個「尋地小組」去尋找可開發土地。但是，在重重政治壓力之下，這個「尋地小組」的成績如何？大家心裏有數，也許，將來林鄭月娥還得再次組織另一次的「尋地小組」，再重新在新的政治背景下尋找土地供應。如此折騰，何時才能有新土地規劃得以大規模興建住宅？而且，土地供應必須配合道路基建，又是另一番的規劃，又得等多數年。

本文節錄自714期WEALTH 置業安居

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