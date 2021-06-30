【異動股】永達汽車售永達融資租賃八成股權 全日升逾6%

永達汽車（03669）公布，將通過股權轉讓協議方式，直接或間接地出售永達融資租賃的80%股權。未來亦會尋求時機出售手上餘下的20%股權，以將永達融資租賃由集團中完全剝離。

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永達汽車日內一度升逾一成，上試13.9元，全日升6.9%，報13.9元，成交2.3億元。

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現時，永達汽車旗下的自營金融業務附屬公司為永達小額貸款及永昇融資租賃，預計今年內可收回應收貸款餘額的95%，餘下的將在2022年收回。永昇融資租賃應收款項餘額的66%和34%預計將分別於2021年和2022年收回，收回餘款後將不會繼續經營。

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