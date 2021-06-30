【有相睇】想揾清靜環境上車　買家斥780萬買麗港城

上車客需求一向龐大，藍籌屋苑亦是不少人的選擇，因單位質素及屋苑鄰近套配較有保障，亦有人喜愛屋苑地點清靜舒適。香港置業許嘉揚表示，該行促成一宗藍田麗港城高層兩房戶成交，首置客以780萬元入市。

成交單位為麗港城3期32座中層F室，向東望園景，屬兩房間隔，實用面積517平方呎。許嘉揚稱，單位以798萬元放盤近1個月後獲外區客接洽，議價後減價18萬元，以780萬元成交，實用呎價約15,087元。據了解，買家心儀物業環境清靜，睇樓2次即拍板入市。

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資料顯示，原業主於2013年7月以約450萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約330萬元，物業升值約73%。

許嘉揚補充，本月至今麗港城暫錄約22宗買賣成交，與上月同期16宗比較增逾37%。

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