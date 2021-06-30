【醫療科技】本地科研磁力共振儀　冀將MRI服務普及化

▲ 美時醫療（Time Medical）於本地MARS醫療用品製造中心設立廠房，用作生產嬰幼兒專用及乳腺篩查磁力共振儀，將在下月正式進駐。

磁力共振（MRI）掃描可用作協助診斷心臟、肝臟、腦部及脊椎神經等疾病，但一般收費較昂貴，且在部分國家或地區尚未普及，是醫療上的一大痛點。提供原創醫療診斷設備研發及製造技術的美時醫療（Time Medical），希望能減低病人使用磁力共振儀的費用，讓其服務變得更普及。

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於香港設有研發中心同分支的美時醫療，同時於內地設有研發及生產綫。其創始人及高級副總裁莊新耀，引述F&S Global Medical Imaging Market數據指出，2020年全球整體MRI市場總值160億美元（約1,242億港元），當中有5間大型企業壟斷全球約95%市場份額。莊認為，全球對磁力共振（MRI）服務需求不斷增加，並相信市場具有龐大潛力。

針對不同場景 提供醫學成像

該企業務遍布中國、美國、新加坡及印度等地。為避免直接與大型跨國企業競爭，莊新耀稱，公司採用差異化發展策略，針對不同應用場景提供醫學成像解決方案，並切合兒科、腦科、乳腺等專科及用戶需求研發MRI產品。「目前所研發的儀器產品，已獲全球各地共200多間醫院或診所使用。」

美時醫療創始人及運營總監楊思敏指出，香港作為重要科研基地，未來計劃將乳腺篩查、嬰幼兒專用等磁力共振儀引入本地私營醫療機構：「已與數間私營醫務中心簽署合約，計劃在全港設影像中心。」

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每部嬰幼兒專用磁力共振儀售價為100萬美元（約776萬港元），乳腺篩查磁力共振儀入門型號則售80萬美元（約621萬港元），每次乳腺篩查掃描的費用約為2,000至3000港元，低於目前的市價。

▲ 該企研發乳腺篩查磁力共振儀，入門型號售價為80萬美元。（李寶如攝）

加快掃描速度 處理更多病人

為何能將成本降低？楊思敏解釋，該公司在MRI機軟件及硬件上，均有持續投入開發資源，並透過優化運算技術，提供更快更清晰的電腦分析組合成影像。楊稱，MRI掃描原本需時約45分鐘，此技術可將掃描效率提升，縮短至15分鐘，助醫療機構縮減診斷時間，從而可服務更多病人。此外，也利用人工智能（AI）技術助醫生進行讀片診斷，讓他們在短時間內快速讀片，減少花費過多時間。

最近，該企投資9,000萬至1.2億港元，在大埔工業邨MARS醫療用品製造中心設立廠房，用作生產嬰幼兒專用及乳腺篩查磁力共振儀，預計7月份進駐，目標在年內製造120部機器。楊思敏又指，是次在本港設立廠房，目的是計劃未來開拓東南亞、北美及南美等海外市場。

記者：李寶如