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【港澳通關】港澳正商討有限度通關 香港旅客入境澳門或未能使用水上設施

股樓投資 18:25 2021/06/30

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 澳門政府早前表示與香港正商討通關事宜，包括不會要求本地確診清零28日後才恢復通關。根據傳媒報道，澳門政府已向當地酒店業界商討通關後安排，包括香港入境澳門的旅客，為其健康碼作出新的標記，在允許有關人士在酒店範圍活動，但避免香港旅客在公共場所除下口罩，以及禁止使用酒店泳池及其他水上設施。

延伸閱讀：【大行點睇】港澳就通關安排展開商討 惟大行看淡復甦前景  瑞信全綫削濠賭股目標價 見【下一頁

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消息又指澳門政府已聯絡船公司了解船隻的營運、航綫及人手安排，但復航日期仍未有定案。根據現時初步方案，往來人士首先必須接種新冠疫苗，而從香港入境澳門的獲豁免人士，將有別於當地居民現行的健康碼。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

疫苗 經濟 澳門 香港

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