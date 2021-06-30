【大灣區】中銀推「大灣區青年卡」　新申請可獲300元現金獎賞

▲ 中銀表示，該卡以銀聯雙幣白金信用卡為基礎功能，為大灣區青年用戶提供生活、購物等方面支援。

中銀香港宣佈，擬聯同廣東省青年聯合會、香港青年聯會、澳門青年聯合會、大灣區青年基金共同推出「大灣區青年卡」。中銀表示，該卡以銀聯雙幣白金信用卡為基礎功能，為大灣區青年用戶提供生活、購物等方面支援。

中銀擴港人開內地戶口資格，詳見﹕【下一頁】

中銀香港副總裁龔楊恩慈表示，「大灣區青年卡」能夠方便香港年輕人到大灣區內地城市生活，並提供跨境支付服務，有助他們抓緊在大灣區發展的機遇。

該行表示，從即日（30日）起，申請人可到指定分行申請「大灣區青年卡」，凡成功申請，可享300元現金獎賞。

據資料，憑「大灣區青年卡」消費，可享內地及澳門消費5%現金回贈。另外，持卡人亦可享有廣東省青年聯合會、香港青年聯會、澳門青年聯合會旗下所提供的當地支援服務，例如大灣區的法律、經濟等領域的專業諮詢服務。

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編輯﹕賴奕羚