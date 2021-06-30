  • 29°C
香港時間 : 2021630日 (三) 22:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】中銀推「大灣區青年卡」　新申請可獲300元現金獎賞

股市 21:13 2021/06/30

分享：

中銀表示，該卡以銀聯雙幣白金信用卡為基礎功能，為大灣區青年用戶提供生活、購物等方面支援。

中銀香港宣佈，擬聯同廣東省青年聯合會、香港青年聯會、澳門青年聯合會、大灣區青年基金共同推出「大灣區青年卡」。中銀表示，該卡以銀聯雙幣白金信用卡為基礎功能，為大灣區青年用戶提供生活、購物等方面支援。

中銀擴港人開內地戶口資格，詳見﹕【下一頁】

中銀香港副總裁龔楊恩慈表示，「大灣區青年卡」能夠方便香港年輕人到大灣區內地城市生活，並提供跨境支付服務，有助他們抓緊在大灣區發展的機遇。

該行表示，從即日（30日）起，申請人可到指定分行申請「大灣區青年卡」，凡成功申請，可享300元現金獎賞。

據資料，憑「大灣區青年卡」消費，可享內地及澳門消費5%現金回贈。另外，持卡人亦可享有廣東省青年聯合會、香港青年聯會、澳門青年聯合會旗下所提供的當地支援服務，例如大灣區的法律、經濟等領域的專業諮詢服務。

相關文章﹕

【大灣區】新地「大灣區青年就業計劃」 首批14位大學畢業生履新

【理財通】滙豐調查：超過8成大灣區內地居民有意參與理財通

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物<優惠詳情> 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

港股 現金回贈 中銀香港（02388） 廣東省 大灣區 信用卡

上一篇文章

新創建15.7億人幣出售廈門集裝箱碼頭20%股權　完全退出港口相關投資

下一篇文章

【新股IPO】中駿商管暗盤約6% 一手賬面賺逾200元

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版