【新股IPO】奈雪的茶首掛潛水跌近14% 創始人致粉絲信指希望將奈雪變成世界的奈雪

相信今日新股掛牌方面，大家都將目光放在和黃醫藥 （00013），不過今日其實有另一隻於招股反應相當熱烈的奈雪的茶 （02150）掛牌。可是奈雪的茶上市潛水，開市報18.86元，較定價19.8元跌4.7%，後跌幅擴大，曾低見16.8元，全日收報17.12元，跌13.5%，一手500股帳面蝕1340元。

公司創始人彭心據報透過奈雪的茶官方公眾號發表致奈雪粉絲的一封信，當中提到上市只是公司成長路上一個小小的里程碑，未來希望奈雪能夠成為中國茶走向世界的創新者和推動者，將奈雪變成世界的奈雪。

彭心另指出是次上市經歷，讓公司更加堅定「高品質、高價值」的品牌發展方向，對產品品質的堅持，對美好體驗的打造，對美好生活方式的追求，都是奈雪的茶要持續做好的。

【異動股】中銀國際料內地餐飲業持續復甦 海底撈仍為火鍋業龍頭 全日急升近一成【下一頁】

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責任編輯 : 陳子謙