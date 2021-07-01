【內地熱話】男子紋眉揀最平88元套餐　埋單先知逐眉毛收費　最後被索取5000元

美容銷售陷阱無處不在，據內媒報道，近日浙江杭州一名男子去美容店紋眉懷疑被騙，鄭先生到震軒美容美髮店理髮時，期間店員指其眉毛雜亂，需要修眉。隨後店員又推薦紋眉服務，他最終選擇了最便宜，即88元人民幣（約106港元）套餐。不料待店員完成後，才告知鄭先生「88元一根」，職員一根一根數完之後說，一邊27根，另一邊26條，總共53條，「然後一根一根給我數，最後告訴我5000塊」，最後店舖提供「優惠價」，要求他支付4,664元人民幣（約5,608港元）。

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新加坡金管局料今年經濟增長高於預期 對房價持續上漲「保持高度警惕」 【下一頁】

鄭先生在接受內媒訪問時認為收費有欺客之嫌，又指店員技術不好，眉毛紋得不對稱，「又粗又黑，還有高有低」。而涉事美容店店長則反駁指，當時就跟鄭先生說得很清楚，是「明碼標價，再三確認過」，還有錄音證明。不過鄭先生就指出錄音中的「88元一根」是在做完仿真眉之後才說的。

由於協商不一致，最後鄭先生把事情向市場監管部門反映。當局接報後已立案調查，證實該店未有標明價格，並勒令該店立即停業整頓。

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責任編輯：黃苑筠