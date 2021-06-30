【大行點睇】全玻璃車頂潛力強 瑞銀上調福耀玻璃目標價

瑞銀發表報告，指福耀玻璃 （03606） 管理層指面對第二季汽車芯片不足的情況，公司在美國及本地的產能使用率仍高於七成至八成，按季錄得溫和增長，預計第三季情況將有所改善。雖然原材料價格上升，但公司預期第二季的毛利率將與第一季持平，主要原因是公司作出調整。

公司又指，現正開發近100個全玻璃車頂項目，其中多款新車將於下半年投產，管理層預計全玻璃車頂的訂單將在年底增加，估計中期滲透率將達到七成至八成，同時亦有採用多功能玻璃的趨勢。隨著功能增加，將有利帶動產品的售價，公司預計2025年公司全玻璃車頂將貢獻公司純利近兩成。

瑞銀下調公司今年盈利預測，反映原材料成本及外匯變化的影響，但由於全玻璃車頂的潛力，因此上調2022年至2023年的盈利預測，目標價亦由74元升至76元，維持「買入」評級。

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