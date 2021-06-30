【Google】Google Play推兩項安全措施　開發人員需提供姓名及真實地址等資料　

▲ Google Play針對開發人員推出兩項新安全保障措施，以進一步加強身份驗證功能。

Google Play應用商店惡意軟件泛濫，更會危害用戶的手機系統安全。最近Google Play就針對開發人員，推出兩項安全保障措施，以進一步加強身份驗證功能，避免出現惡意軟件程式，新措施將於本年8月正式實行。

＜＜【Google】Google延Cookie用期 至2023正式停用

＜＜【Google】英國調查Google、亞馬遜 針對打擊假評論氾濫

外媒報道指，Google近日透過官方博客宣布，為加強Google Play平台的安全可靠性，公司將會確保每個帳戶都由真人開設，並要求開發人員提供真實聯繫方式。以往開發人員在註冊Google Play新帳號時，只需填寫電郵地址及電話號碼作為聯絡資料。但從本年8月份開始，Google將限制他們額外提供帳戶類型、聯繫人姓名以及真實地址等資料。

為提高帳戶安全性，Google亦會限制新的開發者帳號，開啟兩步驟安全驗證功能，防止帳號遭到不法分子盜用。另外Google亦表示，開發人員所提供的數據資料，只會用作官方內部聯絡及審核身份用途，不會向其他用戶或第三者公開。

責任編輯：李寶如