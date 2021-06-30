【新股IPO】中國第二大疫苗商艾美疫苗申請香港上市 去年盈利增2.3倍

▲ 中國第二大疫苗商艾美疫苗向聯交所遞交上市申請。

中國民營疫苗商艾美疫苗向聯交所提交上市申請，高盛、中金、中信建投及麥格理為聯席保薦人。艾美疫苗是中國最大的全產業鏈民營疫苗集團，在2020年取得約6000萬劑的批簽發量，也為中國僅次於中國生物（CNBG）的第二大疫苗製造企業。

艾美疫苗擁有5種經過驗證的人用疫苗平台技術，包括細菌疫苗平台技術、病毒疫苗平台技術、基因工程疫苗平台技術、聯合疫苗平台技術及mRNA疫苗平台技術。公司目前已商業化8款針對6個疾病領域的疫苗產品，亦有針對13個疾病領域的23種在研疫苗。

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於2020年，艾美疫苗是全球及中國最大的乙型肝炎疫苗供應商、第二大人用狂犬病疫苗供應商。同時，艾美疫苗擁有4種抗COVID-19在研疫苗，分別採用mRNA、滅活病毒、重組腺病毒載體和重組蛋白技術，以及一種手足口病EV71-CA16二價在研疫苗、3種肺炎球菌病在研疫苗（PCV13、PCV20及PPSV23）、三種聯合在研疫苗 （DTcP、DTaP及DTP-Hib）。

艾美疫苗2020年的收入約16.4億元（人民幣，下同），按年增長72%；年度利潤約4億元，按年升2.34倍。

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編輯：陳健婷