【英國王室】喬治王子好腳頭 「幫助」英格蘭挫德國

英格蘭在歐洲國家盃16強淘汰賽中，擊敗多年宿敵德國晉級。除了賽事本身外，在場的觀眾亦是今場的一大亮點。英國威廉王子一家現身，為英格蘭吶喊助威，兒子喬治亦是今年首次出席公開場合。有網民笑指，喬治在現場觀賽，英格蘭便勝利，以後球隊出賽都要帶上小王子。

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喬治小王子（Prince George）一身西裝打扮，偕同父母威廉（Prince William）及凱特（Kate Middleton）現場觀賽，親睹英格蘭勝利。從照片可見，喬治對比賽相當關心，專心觀看球賽，與夫母一同慶祝入球，並為球員鼓掌。喬治如父親一樣是英格蘭球迷，曾收獲英格蘭球衣作生日禮物。

喬治小王子在球場觀賽

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英格蘭以2比0擊敗德國，相隔多年後再次力克宿敵。對上一次英格蘭在大賽淘汰賽中打敗德國，便是1966年由英格蘭主辦的世界盃。當年英格蘭凱旋而歸，奪冠時，正是由喬治的曾祖母英女王頒發大力神盃。

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所以有網民賽後笑稱，喬治小王子真是「幸運星」（lucky charm），今年首次公開露面便見證英格蘭勝利，往後的賽事都要他現身球場，為英格蘭繼續帶來好運。

喬治小王子的生活照

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責任編輯：吳漢培