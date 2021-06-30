【新冠疫情】蘇格蘭年輕男性確診數字增 疑與歐國盃有關

四年一度的歐洲國家盃因新冠疫情推遲至今年舉行，不少等待已久的球迷早作安排，不遠千里都要現場支持。蘇格蘭便有成千上萬球迷，前往英國倫敦支持球隊。但蘇格蘭球迷被指無視防疫措施，無戴口罩聚集於倫敦多地喝酒及觀賞賽事。蘇格蘭衛生部長指，當地40歲或以下男性確診數字上升，相信有關球迷屬導致蘇格蘭確診案例增加的原因。

蘇格蘭中場確診 英格蘭兩將同須隔離（第二版） 【下一頁】

蘇格蘭周一（28日）公布的數據顯示，單日新增創紀錄新高的3,285宗新冠肺炎確診個案，打破上周四（24日）新增2,999宗確診的紀錄。有傳媒早前拍攝到大批蘇格蘭球迷無視防疫措施，無戴口罩飲酒聚集的照片，使人憂慮會否增加疫情傳播風險。

蘇格蘭衛生部長尤薩夫（Humza Yousaf）周二（29日）表示，新增確診病例中多屬40歲或以下男性，認為與大批球迷於室內觀看歐國盃比賽，或前往倫敦觀賽有關。尤薩夫指，大批球迷聚集增加傳染風險，加上多人乘坐公共交通工具往返英格蘭觀賽，在缺乏社交距離下，導致大量年輕男性確診。

英格蘭擊敗德國 8強會戰烏克蘭（附8強對戰表） 【下一頁】

蘇格蘭於6月18日作客溫布萊球場（Wembley Stadium），參與歐國盃小組賽D組次輪賽事，對陣英格蘭。礙於新冠肺炎疫情，蘇格蘭球迷只獲得2,600張門票，但仍有逾2萬名蘇格蘭球迷聚集倫敦市中心、萊斯特廣場（Leicester Square）、特拉法加廣場（Trafalgar Square） 及國王十字車站(King's Cross) 。蘇格蘭對英格蘭的賽事最終以0比0完場。

責任編輯﹕郭麗明