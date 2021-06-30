▲ 【電子錢包】星展推電子消費三重獎賞 最高可獲520元獎賞

星展銀行表示，為鼓勵電子消費、提升客戶消費體驗，推出電子消費3重獎賞。現有用戶或新用戶，於推廣期內，以星展網上理財平台轉賬至電子錢包、以電子錢包綁定星展信用卡，或申請並增值星展八達通提款卡即可獲賞。完成其中一項轉賬、綁定或申請，可獲100元至250元的回贈，完成所有更可獲總值520元回贈及其他獎賞 。

凡於推廣期內，透過DBS digibank HK或星展iBanking網上理財，轉賬至4個電子錢包八達通、 AlipayHK、 WeChat Pay HK、Tap&Go的其中一個，並且單一轉賬交易金額達1,000元或以上，現有用戶即可獲50元現金回贈，新用戶可獲100元現金回贈，以及電子印花1個。 推廣期7月1日至9月30日

另外，透過AlipayHK 、WeChat Pay HK 、手機八達通卡綁定星展信用卡，並以星展信用卡首次增值500元或以上，即可享50元至70元 DBS Card+「一扣即享」折扣優惠。推廣期 7月1日至12月31日。

新用戶於7月25日前申請星展八達通提款卡，可獲50元現金獎賞；並於推廣期內完成自動增值500元，最高可獲100元現金獎賞；在指定日期前成功到八達通網頁登記推廣及自動增值500元，可獲100元八達通增值金額。 推廣日期由6月10日至8月31日。

相關文章：【疫苗保險】星展夥安達保險推疫苗保 本港客戶可免費登記、恩恤身故賠6萬元

【WFH】星展銀行擬退租港東島中心兩層辦公室樓面

【WFH】在家工作成趨勢？ 星展：辦公室工作有助建立團隊士氣



2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物

<優惠詳情>

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結