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【職場衣着】重返辦公室要穿正裝？　美專家：企業宜放寬衣着要求助員工減壓

商業 18:36 2021/06/30

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不少人在家工作期間已習慣穿着休閒服裝，美國人力資源管理協會（SHRM）表示，企業適當放寬衣着要求，有助員工減輕實體上班的壓力。（法新社資料圖片）

隨着疫情緩和，不少企業要求員工回到辦公室工作，上班族需要重新穿着西裝鞋履。不過，不少人在家工作期間已習慣穿着休閒服裝，美國人力資源管理協會（SHRM）表示，企業適當放寬衣着要求，有助員工減輕實體上班的壓力。

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根據SHRM去年的調查顯示，6成美國人遙距工作時穿着家居服或運動服，只有6%人穿正式的「辦公室服裝」。SHRM相信，放寬衣着要求能幫助員工更好適應疫後辦公狀態，避免員工因壓力過大而不願返公司上班。

市場研究機構Mintel研究員Diana Smith表示，員工對舒適度的追求已經成為一種生活方式，因此企業邀請員工返回公司時，可允許女士不用穿套裝及高跟鞋，男士也不用穿西裝鞋履。

人力資源管理協會顧問Angela Simpson認為，下一步要解決的是放寬規定的程度，要確保員工的衣着仍夠體面。芝加哥服裝設計師Veronica Lenz建議，企業可允許員工以深色牛仔褲代替套裝，以舒適得體的休閒鞋、靴子等代替高跟鞋，甚至可以允許員工穿合適的球鞋。

其實早前有公司已率先放寬辦公室的衣着要求，床褥製造商ViscoSoft行政總裁Gabriel Dungan表示，員工於6月返回美國總部工作，可以穿束腳褲、緊身褲和運動衣服上班，不再規定穿正裝襯衫配領帶。他更笑言，「不是穿睡衣便可。」

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責任編輯：朱悅瀅

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