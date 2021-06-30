馬斯克Starlink大計 1.2萬衛星包圍地球以高速上網

SpaceX行政總裁馬斯克稱，有信心Starlink互聯網服務的活躍用戶數量1年內可超50萬。此番言論令眾人目光再次聚焦Starlink。Starlink上網速度不低，甚至比一般固網連接更快，且不受地理位置限制，目前已在至少11個國家獲批使用，德國更計劃補貼民眾購買相關硬件設施。

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Starlink計劃內容是？

馬斯克（Elon Musk）於2015年正式宣布推出Starlink（星鏈）計劃，希望建立一個覆蓋全球的網絡。透過在低空地球軌道建立近1.2萬顆人造衛星，無論身處地球任何角落，包括海洋高山都能連接上網。SpaceX透露正與數間航空公司商討，在航班中提供Starlink網絡服務。若Starlink一旦成功，其用戶即可在地球任何方位上網，在地廣人稀地區具競爭力。

Starlink旨在為地球上每一個人，提供價格相宜的高速網絡服務，馬斯克提出Starlink計劃時直接表明，為了結束現今世界存在的網絡封鎖。

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Starlink貴唔貴？

Starlink目前月費99美元（約772.2港元），前期需花費499美元（約3,900港元）購買連接網絡所需如衛星天線等硬件。《華爾街日報》報道，德國政府考慮補貼每戶家庭約500歐羅（約4,617港元），購買所需硬件設備。

Starlink速度好快？

Starlink網上速度方面，根據Beta測試數據，延遲在50毫秒以內，下載速度為100Mbps，上傳速度則約20Mbps。足以應付日常需求，甚至快過美國大部分地區固網速度。由於目前衛星數目有限，部分地區仍會出現無法連接情況，料隨著衛星數目增加，相關情況將會持續減少。

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Starlink影響觀星？

Starlink在天文學界亦受到廣泛批評。有天文學家稱，其人造衛星太陽能板反光嚴重影響地球上觀察活動。國際天文學聯合會（IAU）亦曾發表聲明，表示對事件關注。Starlink此後在衛星加上黑色塗層與遮光板，降低反光影響。日本觀星勝地石垣島的天文台表示，雖然有所減少，但仍無法消除影響。SpaceX目前已經發射了逾1,700顆衛星，但離其1.2萬顆目標還有距離，意味著影響或進一步擴大。

責任編輯：李俊儀