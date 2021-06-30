【澳元定期存款】澳元定存10厘高息最後召集 聚焦澳央行議息結果

澳洲將於明天（7月1日）議息，市場關注澳洲央行會否如新西蘭偏鷹派，預告收水加息。不過，大行花旗料澳央行暫忍手，息率維持不變，或須待2024年才加息。而受Delta病毒所累，悉尼再次封城，累澳元滙價受壓，專家提醒，若對澳元有需要者，想趁眼下高息定期存款仍在，低吸這商品貨幣，冀賺息抵消蝕滙，須緊抓機會，因市面不少特惠息，如由集友提供的7天短存高息王10厘年息，將於今天（30日）到期。可是，南商率先延戰幔，把澳元定存享8厘的優惠截止期延至8月底。

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至於專家對澳元把脈，花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，現階段澳洲央行要删除2024年初加息的息率前瞻指引內容或太鷹派，可能待大型資產購買計劃完結才暗示加息。展望滙價前景，黃栢寧料澳元兌美元於未來6至12個月預測為0.79，長線預測為0.76。

人民幣定存11厘高息王最後衝刺【下一頁】

而非美貨幣等一眾外幣的後向，仍繫於美國經濟及美息等，美國將於本周五（7月2日）公布就業數據，黃栢寧預期，6月非農新增職位86萬份，平均時薪按月升0.2%，按年則升3.5%，失業率跌至5.5%。

華僑永亨經濟師李若凡指，Delta病毒擴散，令悉尼等封城，累澳元滙價受壓，加上半年結美元空倉平盤，進一步推低澳元。未來兩周澳元兌美元的高低位預測，料介乎0.75到0.772。兌港元的支持位約為5.8214，阻力位約在5.9921。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪