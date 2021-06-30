【大行點睇】入股中郵保險有助開拓大眾市場 瑞銀重申友邦保險「買入」評級

瑞銀發表報告，指友邦 （01299） 斥120.3億元人民幣認購中郵保險近25%股權，有關交易仍有待當局批准，但該行認為中郵保險通過與郵儲銀行 （01658） 的分銷合作關係，可帶來中國最大的零售金融分銷網絡，包括中國近4萬個網點及超過6億零售客戶，相信有助友邦打入內地大眾市場，與友邦中國在高端市場的地位相輔相成。

瑞銀又預計，友邦中國在2025年新業務價值佔比達到四成，預計友邦保險在亞洲地區銀行保險的專業知識，有助支持中郵保險持續發展，改善後者產品組合及有助改善利潤。基於集團增長復甦的可預見性，以及短期內有望受惠香港及內地或恢復通關，該行重申公司「買入」評級，目標價看118元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機