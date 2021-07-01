【搵工抉擇】14K大公司 VS 15.5K一腳踢小公司 如何選擇？ 網民：揀大公司唔會後悔！

剛畢業的第一份工作，初哥當然要精挑細選，不滿意就不做，生怕「起錯頭」，人生也跟着錯誤下去。近日有網民於網上討論區發文，指自己有兩個工作機會，不知道選哪個好。

樓主是八大出身，亦有在小公司做實習的經驗。

第一份工作的條件：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

第二份工作的條件：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

網民直言：「揀大公司唔會後悔！」，指樓主從事電子推廣的話，在大公司能做的事和經驗也比小公司多很多。小公司沒有預算，做什麼推廣也拿不出手，到轉工面試時不能當成一個好的資本。他們更指小公司說會加薪的話都是假的，不要相信，樓主做久了他們就當沒有這回事發生。

【職場熱話】42歲不好意思開口辭職 安慰自己忍一會就好 網民：勉強下去只會變成行屍走肉【下一頁】

不過有人從金錢方面考慮，指做大公司的話，一年少了二萬七千元，而且下次面試開價19K也可以。

【職場熱話】黑雨可以不用上班 全公司沒有人理會 網民：小學生咩？邊個話黑雨唔使返工？【下一頁】

亦有人覺得兩份工作都不好，因為在香港來說，市場推廣已經是夕陽行業，直言：「算吧啦！」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷