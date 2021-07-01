【網民熱話】高收入男友堅持AA制 港女高呼「快要癲了」 網民：下次收他談話費

有些情侶平時習慣「AA制」消費，但近日有網民於網上討論區發文，指最近認識一名家境不俗、又高收入的男朋友，但他將平均分擔的精神發揮極致，每餐以進食份量的多少來計算，並要求樓主在限時內付款，令樓主大叫「快要癲了」

按圖了解更多，樓主與男朋友的經歷：

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【網民熱話】首日開工食 welcome lunch 上司要求「AA制」 網民不忿上網大鬧 卻未獲網友支持 【下一頁】

此帖文一出，引來不少網民回應，有網民認為男朋友這樣做是很正常、符合常理，因為樓主不值得男友不計較一蚊幾毫，他當樓主是朋友，並建議他們分手。有人附和表示：「這麼認真，做朋友都怕了，更何況做伴侶......」

有人覺得男朋友買單是天經地義，亦是表達愛的表現，並反問樓主：「她男朋友是會計嗎？這麼能算。作為男朋友就算全買單也是應該的呀！怎麽想的？」

更有網民分享經驗指，她前度開設了公司、駕駛靚車，每次出外買衫、食飯、買隱形眼鏡藥水和內衣褲等都由女方付錢，她建議「以其人之道 ，還治其人之身」，出去幾小時要計錢，甚麼都要計，連一張紙巾都計數在內。有人建議樓主下次收他「談話費」

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責任編輯：陳頌潔