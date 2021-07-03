【清酒新世界@iM網欄】「Origine」系列 醸し人九平次．六

大家是否很期待呢？終於來到最後一章了，這篇會介紹「Origine」系列中的最後兩款清酒！上一篇說過「Origine」系列較為講究酒米方面，所以最後這兩款都是比較特別的。

第一款要介紹的是九平次 CAMARGUE，這款利用了卡馬格同區所種植的法國米種「Manobi」（マノビ・フランス），擁有50%精米步合！你們有沒有嘗試過用外國米來釀造的清酒呢？在2006年，九平次整個團隊到巴黎尋找清酒的無限可能性，他們一直都很努力去尋找怎樣去演變清酒，以及清酒與葡萄酒之間有什麼化學反應！直至到2013年終於有突破，後來在2014年，他們到了卡馬格直接與當地的農民相識，以及一起研究及培育新的米種，這就是「Manobi」的誕生了。喜歡果香的朋友絕對要試一試這款清酒，這款清酒與「別誂」有點相似，但這款的金橘味會更上一層樓；這款清酒最特別的地方就是在酒標上會有一組數字「43.67095.4.47772」，這個是一個經緯度，大家可以利用地圖來尋找及觀看這個地區附近的環境，這個座標是位於法國卡馬格地區，也正是他們種植「Manobi」酒米的地方。

而「Origine」系列中最後一款要介紹的清酒就是九平次黒田庄山田錦生酒，顧名思義就是利用了黒田庄所培植的山田錦來釀製，黒田庄是九平次自家開發的，他們所種植的酒米都是精心挑選過，久野先生認為如果米的品種和潛力不同的話，最終釀造出來的清酒的香氣和口感也會不同，就算技術再先進，也都會有一些人為無法改變的東西，而這就是米的特性和個性。事實上種植的天敵就是天氣，所以他認為人類的雙手和技術都是無法超越氣候的。工欲善其事，必先利其器，要釀造最好的清酒，當然是利用自己最理想的酒米！相信大家還記得「希望之水」吧？這就是與「EAU DU DÉSIR」相同風格的清酒，只不過唯一不同的是稻田和栽培方式，這也導致清酒的味道完全不同，這樣更能夠體驗出「米」的重要性。最後想跟大家說一下，這款清酒的酒標上也有一組數字「35.037. 135.024」，跟「CAMARGUE」一樣，這組數字大家也可以從地圖上找出來，就能知道他們在什麼地方種植釀酒用的酒米了。

下星期會為大家介紹一款十分罕有，甚至可以說是絕版的九平次，先不說是什麼，若果有興趣的話，就記得下個星期再回來看了！

株式会社 萬乗醸造

地址：名古屋市緑区大高町字西門田41番地

電話：052-621-2185

官網：https://kuheiji.co.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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