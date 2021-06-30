【業績｜零售股】維珍妮全年少賺逾56%　末期息＋特別息共4.8仙

▲ 維珍妮全年少賺逾56% 派末期息 及特別息共4.8仙

維珍妮 （02199） 截至3月底止全年，盈利按年跌56.7%至1.3億元，若撇除重組成本，盈利則跌39.6%至1.8億元。維珍妮擬派末期息3.3仙，按年少17.5%，但建議派發特別股息1.5仙，意味全年股息共4.8仙，按年減38.5%。

期內，收入按年跌5.8%至今59.7億元，佔收益逾66%的胸圍及貼身內衣業務收入按年跌21.6%，佔比約13%的功能運動產品則有30.9%的增長。

維珍妮指，面對疫情來襲，上半年的核心業務無可避免受到影響，尤其是傳統的胸圍及貼身內衣業務訂單驟減。但疫情造就運動、家居、消費電子類產品的需求旺盛，公司在運動相關的產品在疫情下的強韌增長。同時，集團亦有開拓布口罩業務等，以及重點開發中國市場，抵銷了胸圍及貼身內衣業務部分影響。

疫情令公司深刻反思，檢視自身的不足，多管齊下進行內部管控，包括精簡人手及退租部分深圳廠房，務求優化中越兩地的人力資源及產能配置。此外，公司亦通過庫存利用及工藝改善等，優化生產流程、提升效率及 控制成本。

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編輯：袁諾曦