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【跟錢家學理財@iM網欄】環境、社會和管治 解讀ESG報告

名人薈萃 19:19 2021/06/30

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ESG（環境、社會和管治）投資指出，我們在評估一間公司或一項投資時，應同時考慮重要的財務和ESG因素。投資者可以根據公司的ESG報告或可持續發展報告，了解對公司有重大影響的ESG事宜。

重大氣候相關事宜

氣候變化是重要的ESG議題。在2020年7月1日或之後開始的財政年度，本港上市公司須披露已經或可能會影響公司的重大氣候相關事宜，並說明管理氣候相關事宜的應對行動。看ESG報告時，投資者可以留意氣候變化會為公司帶來哪些實體風險，即包括營運及供應鏈中斷等與財務相關的風險；又或者是過渡風險，即經濟活動過渡至低碳的過程中，由政策、法律、科技和市場變化而產生的風險。

重要性評估

上市公司需要識別對公司有重大影響的ESG事宜，排列優次。對此，各行業的側重點不盡相同，舉例能源及原材料業會認為溫室氣體排放重要，但消費品製造業則會視產品安全和質素及供應鏈管理為需要披露的ESG事宜。

投資者要了解公司的識別過程，即重要性評估，例如以哪些國際準則作依據，以及諮詢了哪些持份者。股東、投資者、僱員、供應商、客戶、專業團體和監管機構等，都是公司重要的持份者，假使公司能夠廣泛諮詢持份者的意見，將有助客觀地識別出重大而需要披露的ESG事宜。

匯報和解釋同樣重要

ESG匯報有「不遵守就解釋」的條文，若公司認為某個ESG層面對其業務不重要，可以選擇不匯報，但就要提供經審慎考慮的解釋。無論是作出匯報，抑或是「不遵守」而作出解釋，其實都可以接受，而與匯報一樣，有關的解釋也是重要的資訊，讓投資者了解公司怎樣看待各項ESG因素對其業務的影響，以及公司的ESG披露是否經過深思熟慮及有所根據。

 

 

作者_投委會錢生簡介：

投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。

投委會網址﹕www.ifec.org.hk

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撰文 : 投委會錢生

欄名 : 跟錢家學理財

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