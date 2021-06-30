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【Facebook】Facebook推新聞資訊平台Bulletin　提供文章和Podcast服務

科技 19:00 2021/06/30

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隨着創意文化產業不斷發展，不少企業推相關平台及服務，鼓勵創作者用其作品賺取收入。

隨着創意文化產業不斷發展，不少企業推相關平台及服務，鼓勵創作者用其作品賺取收入。近日Facebook（fb）宣布推出新聞資訊平台Bulletin，為用戶提供免費、付費式文章及Podcast節目。Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，Facebook最終目標是支持數百萬人從事創作工作。

Facebook周二（6日）宣布推出Bulletin，同時設立網站「Bulletin.com」，允許創作者在此發放免費、付費式文章及Podcast節目。他表示，新平台會專注於幫助獨立作家接觸新受眾，推動他們的事業。Zuckerberg預計，Facebook最終可支持數百萬人從事創作工作，並稱到2023年才會開始向參與訂閱服務的作家，收取抽成費用。

據外媒the Verge報道，Facebook已與Malcolm Gladwell、Tan France和Erin Andrews等作家簽約，文章將涵蓋體育、金融、科學和醫學等一系列主題。

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Zuckerberg補充，Bulletin是獨立於Facebook的平台，故用戶訂閱平台上的資訊時無需使用Facebook帳戶。但用戶需使用Facebook Pay購買高級訂閱服務，和加入僅限訂閱者的群組及「Live Audio Rooms」。另值得一提的是，目前Bulletin尚未開放註冊。

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責任編輯：張凱琳

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