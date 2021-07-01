【裝修熱話】住戶為慳位　想將雪櫃擺係廚櫃上面　網民笑言：全家人都193應該冇難度

香港寸金尺土，居住環境狹窄，在擺放家居時都需要動動腦筋，近日就有網民在Facebook群組「家居裝修分享谷」發文，稱因家中地方有限，但又不想把雪櫃放出客廳，於是就打算把雪櫃置於廚櫃上面，並附上一張示意圖，詢問網民意見，「想問下雪櫃放廚櫃上面OK嗎？」並希望有用家可以分享一下意見。

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帖文一出，引起網民熱論，不少網民對事主此舉感到驚訝，並指出該做法十分不便和危險，有網民笑言「全家人都193應該冇難度」、「要全家都193這麼高才可以」、「你有193就可以這樣做」、「返落嚟先，有事慢慢講」、「樓主有沒有常識，雪櫃貼牆，兩邊怎樣散熱？輕則雪櫃很快壞，嚴重的會引起火警」、「打橫做吊櫃」、「試試把雪櫃打橫，應該可以省到點位置」、「哪你怎樣拿上格的東西？」、「放這麼高每次開冰格要爬梯」、「要爬梯開門」。

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▲ 裝修前單位間隔多。

▲ 整個單位重新劃分間隔。

▲ 廳、房、工作室合而為一。

▲ 日式浮世繪風格的牆紙。



▲ 廚房主調為綠色，牆身配上雲石花紋。

▲ 廚房窄長，但就五臟俱全。

▲ 不足400平方呎單位仍可劃分出衣帽間。

▲ 衣帽間用上了拱門。

▲ 以簾作遮掩。

▲ 浴室裝修簡單，易於打理。





▲ 保留了唐樓鋼窗，帶點港風。



▲ 把手配銅黃色，更有復古感。





▲ 馬鞍凳

▲ 紙皮石帶港式懷舊感。

▲ 餐桌延伸廚房用色。



▲ 浴室廁具材質貫用銅。



▲ 鋼窗是香港獨有元素。





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責任編輯：黃苑筠