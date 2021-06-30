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【大行點睇】傳港澳即將有限度通關 摩通料有利投資情緒 中短期看好3大濠賭股

股樓投資 17:55 2021/06/30

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摩通發表研究報告指，市場有傳港澳兩地最快於7月中旬作有限度通關，該行認為在需求及政策層面上都會對澳門博彩業帶來正面影響。6月澳門賭收相對疲弱，料逐步通關會使下半年賭收回復正常。

【大行報告】大和料中績或成短期催化劑 現代牧業潛在升幅近一倍  詳情請看[下一頁]

摩通又指，預期現階段通關只容許已接種疫苗的旅客往來兩地，通關規模不大，料對濠賭股的直接影響有限。但由於「28天規則」不再是固定政策，故通關條件更具彈性，有利投資情緒趨向正面。

【港股追蹤】康希諾生物更換巴西授權代表 當地緊急使用資格被取消  詳情請看[下一頁]

中線而言，投資回報率料達25%。該行看好大型綜合項目營運商最為受惠，中線首選銀娛（00027），短線則看好金沙（01928）及澳博（00880）。

澳博大行目標價：

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撰文 : 趙家盈

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