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【股神巴菲特】股神副手愛用Zoom 巴菲特唱反調：「不覺有何特別」

股樓投資 18:46 2021/06/30

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股神副手芒格 (Charlie Munger) 周二 (29 日) 接受 CNBC 專訪時指，商務旅行或不會重回疫情前的水平，又透露愛上用Zoom，認為Zoom會在疫情後繼續乞立不倒，因為它帶來很多便利。他表示每天都會用到Zoom，至少會用到三次，並透過視訊在澳洲完成交易。

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孟格又認為辦公室需求也會大不如前，因員工發現可以在家工作後，便會減少回辦公室的需求，同時很多公司也會只要求員工每周回辨公室三天，甚至是在家工作，「各種各樣的事都會發生，我們不會重回過去的生活模式。」

不過，股神巴菲特（Warren Buffet）卻與芒格唱反調，他在專訪中透露仍然使用舊式電話：「我不是喜用Zoom的人，我看不出它有什麼好處，我只用過一至兩次，我只看到整個螢幕也是人，我不認為這功能會增加我的使用體驗。」

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撰文 : 林展鋒

美股 Zoom 疫情 巴菲特 在家工作 營收

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