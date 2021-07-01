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【職揚熱話】網民覺得黑雨員工不上班 但糧就照出 對老闆不公道 被罵：點解返工比你學嘢都要出糧

理財智慧 10:00 2021/07/01

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黑雨不上班是常識，但是老闆就非常不甘，因為當天仍然是要「出糧」的。所以不少上司就會千方百計的用盡員工，逼他們上班、加班等。近日有網民於網上討論區發文詢問，為什麼黑雨老闆也要出糧。

網民經歷：

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有網民直言：「你放假老闆是不是不用出糧？」、「合約包了30天，這時間內有什麼天災人禍都是要出糧」。網民又學樓主的道理，指上班讓員工學習工作還未收學費，居然還要發工資給員工，做老闆真的好慘！

【職場熱話】打電話問HR黑雨上班安排 被推去問部門上司不止 還得到這樣的回答 【下一頁

有人分析：「因為你一早約了那天要上班，下雨回不到公司就不關員工的事。更何況，勉強上班有什麼意外的話，公司賠得更多。」不少公司就是怕員工出事才讓員工放假，是老闆要求不上班，不是員工不上班，為什麼不能發工資？

 

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責任編輯：張瑋婷

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