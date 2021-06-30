【芯片大戰】三星3納米芯片成功流片 有望明年量產

▲ 三星採用GAA技術的3納米芯片成功試生產，有望明年量產。

外媒報道，三星採用全環繞栅極架構（Gate-All-Around FET， GAA）的3納米製程技術已成功流片（tape out，即試生產），性能上優於台積電的鰭式場效應架構（FinFET）。三星3納米GAA技術主要與新思科技（Synopsys）合作，加速為GAA技術提供最優化解決方案。

報道指，因為三星3納米與台積電（TSMC，台：2330）、英特爾（Intel）目前採用的FinFET架構不同，需要新設計與認證工具，所以採用Fusion Design Platfrom，該製程設計套件（PDK）於2019年5月發布，並在2020年通過製程技術認證。三星3納米GAA結構製程技術預計將用於高性能運算（HPC）、5G、通訊、人工智能（AI）等領域，有望於2022年投產。

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三星在3納米製程的發展較為激進，直接選用新一代技術GAA，透過使用納米材料設備製造出MBCFET（Multi-Bridge Channel FET，多橋通道場效電晶體）。按三星說法，與5納米製程相比，3納米GAA技術的功耗降低50%，效能卻提高約30%。

台積電方面，則預計3納米製程在2022年下半年量產，效能可比5納米提升10%至15%，功耗減少25%至30%。

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編輯：陳健婷