證監會上年度盈餘9.79億元、多撥1.25億購置物業　年內就欺詐失當失為查訊增35%

▲ 證監會上年度盈餘9.79億元、多撥1.25億購置物業

證監會公布《2020/21年報》，受惠於年內港股交投增加帶動徵費收入、投資收入提高，證監會全年收入大增89%至30.07億元，令全年度盈餘9.79億元，較前一年度虧損3.75億元大幅改善。證監會最新累積盈餘達76.7億元，當中購置物業儲備由多年維持的30億元增至31.25億元。

證監會也在年報交代多項營運、執法數據，包括年內處理5575宗新牌照申請，較前一年度少20%，而持牌機構及人士和註冊機構的數目微增至47,178，其中持牌機構的數目上升2%至3,159家。

證監會年內根據《證券及期貨（在證券市場上市）規則》行使權力，向27名上市申請人直接索取資料或表達關注，對中介機構進行304次以風險為本的現場視察，從中發現1,350宗違反證監會規則的個案，較前一年度少一成。

證監會近一年加強打擊「唱高散貨」等網上社交媒體騙局，行動期間拘捕12名人士，並且在事前發出16份限制通知書，以凍結 63個證券帳戶內大約8.6億元的資產。

證監會交代，年內根據《證券及期貨條例第》179條就欺詐或其他失當行為強制任何人交出與某上市公司有關的紀錄及文件展開的查訊共42次，較前一年度增加35%。要求中介人提供交易資料的查訊共246次，就市場失當行為發出指示就達189次，都較前一年度略有增加。

證監會致函中介機構留意「唱高散貨」騙局 6大警號須通報，可見【下一頁】

證監會支持成立的投資者及理財教育委員會（投委會）也於同日發表年報，提及年內加快數碼轉型步伐，以多元化渠道及網上平台推廣宣傳及教育活動。

投委會指出，多項宣傳及教育活動影片合共瀏覽次數超過1,650萬，投委會「錢家有道」網站瀏覽次數逾250萬，Facebook 及Instagram專頁追蹤者人數分別逾80,000及7,500。

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編輯：麥德銘