【網民熱話】妹妹30多歲　帶上男友和他媽媽一起「做節」　但從未主動付款　令家姐「條氣好唔順」

一家人吃飯，通常都是兄弟姐妹一起湊錢付款，不過近日在討論區，就有網民發文投訴家中的妹妹已30多歲，有時甚至會帶上男朋友和他媽媽一起「做節」，但從未試過主動付款，令事主現在「條氣好唔順」，又問：「是不是每個家庭的『小朋友』都不用湊錢？」

事主經歷：

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帖文一出，引來網民熱論，不少網民所建議事主直接和妹妹提出，「30多歲不是小朋友了，是我的話會出聲說，我們大多數是三姐弟湊錢，有時不太貴就不湊錢，誰請都沒有所謂」、「我家中的『小朋友』都是這樣，兩個三十多歲，收入高，但都是奉旨等你付款。要出聲，說到明湊錢，湊錢後才吃。免得他們『走數』。否則各有各做（做節）算。」、「『一家人』不如開門見山笑笑口的說『你都出來工作這麼久，下次你請吧。」

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責任編輯：黃苑筠