莫斯科禁未打疫苗者堂食 影響咖啡店餐廳生計

俄羅斯新冠肺炎疫情嚴峻，惟新冠疫苗接種率低下，官方數據指，當地只有約11%人口曾接種新冠疫苗。首都莫斯科於周一（28日）起收緊多項防疫規定，包括民眾必須出示接種疫苗證明，才能於咖啡店或餐廳堂食。但當地店主表示生意大跌，嚴重影響生計。

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莫斯科因應疫情嚴峻，於周一（28日）起收緊多項防疫規定，民眾需出示二維碼（QR-code），證明已接種新冠疫苗，或新冠病毒檢測陰性結果，才能進入咖啡店及餐廳堂食。

但俄羅斯1.46億人口中，只有約11%人曾接種新冠疫苗，意味大部分民眾無法於食肆內堂食。莫斯科有意大利餐廳經理表示，民眾並未意識到限制堂食措施已生效，以往座無虛席的餐廳，如今門可羅雀，更拒絕不少希望於室內進食的市民，導致生意大跌。經理不滿政府防疫措施只針對飲食業，其他行業卻不受影響。

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當地著名咖啡店Chernyy Cooperative 聯合創辦人特米羅夫 （Artem Temirov） 指，咖啡店周一顧客數量較以往少約4成，批評政府只顧處理疫情，單方面犧牲普通食肆利益，即使食肆如常開業，但限制堂食措施嚴重影響生計。

莫斯科官員表示，目前已有250萬人次登記使用進入食肆的QR-code，相信系統日後會更為暢順。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）承認，當局無法達到9月為全國6成人口接種疫苗的目標。

責任編輯﹕郭麗明