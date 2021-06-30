【香港零售】港5月零售業總銷貨價值按年增10.5%　勝市場預期6.9%

▲ 政府統計處今日公布5月份零售業總銷貨價值。（資料圖片）

本港零售業總銷貨價值的臨時估計為296億元，按年上升10.5%，勝於市場預期的按年增6.9%。當中，網上銷售佔7.4%，其臨時估計為22億元，按年增53.1%。

扣除其間價格變動後，5月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升7.8%。與去年同期比較，今年首5個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升53.1%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，5月與去年同期比較，其他未分類消費品的銷貨價值上升27.4%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，上升54.8%；服裝則上升12.6%。

政府發言人表示，5月繼續按年上升。不過，由於訪港旅遊業在世界各地的旅遊限制下維持冰封，零售銷貨量仍遠低於疫情前的水平。

展望未來，發言人指出，儘管即將推出的消費券計劃，應有助刺激本地消費意欲，但在缺乏旅客消費的情況下，零售業的經營環境短期內將仍具挑戰。因此，大家必須努力實現更廣泛的疫苗接種，藉以創造有利條件讓零售業務全面復蘇。

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責任編輯：馬意文