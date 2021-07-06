【一時佳話@iM網欄】真的需要服務嗎？ 以獨一無二特質脫穎而出

在回答這個問題前，筆者先跟大家分享一個故事。荒島上，住著十位年輕力壯男士，以及一位年紀不小、條件一般的女士。你覺得這位女士在島上有著甚麼地位？很可能像一位女王吧。突然間，一位年輕貌美、身材娟好的女士從其他島嶼漂浮過來，會有甚麼待遇？應該很快取代原先那位女士，成為新的女王。假如陸陸續續又有九位年青貌美的女士來到這座荒島，整個島上將有十位美女，十位男士，那位條件一般的女士的地位恐怕會一落千丈，淪為下僕。

筆者無意貶低女性，讀者大可將故事中的男女角色調換，但我們可以得到甚麼教訓呢？美醜沒有絕對，大家的主觀感受往往是從比較而來。同理，服務本身沒有絕對優劣，好壞也是比較後的結果。

在甚麼情況下，我們才需要服務？

當需求遠遠大於供應，賣家不愁賣不出商品或服務，客戶便要排隊或反過來求賣家出售了。反之，供過於求時，我們便需要服務。如何令自己提供的商品及服務供過於求呢？同質化競爭很容易帶來矛盾。想突圍而出，便要創造更多有利條件，透過差異化來增強競爭力，成為「唯一」（Unique）和「第一」（The Best）。你要清楚自己的自己的Unique Selling Point（USP），要是沒有獨一無二的特質，競爭對手就蜂擁而至，奪去你的位置。

作為保險團隊，筆者與同事在早年做好市場劃分，多年來專注招募「非本地畢業生留港／ 回港就業安排」（簡稱IANG）的同事，投入大量資源在相關推廣和招募活動上，令團隊在業界形象鮮明。因此，在招募IANG時，我們幾乎沒有競爭對手，得以主導整個招聘過程。每次有應聘者想要加入團隊，通過四輪面試後才能正式加入我們的大家庭，以此吸納最優秀人才，令團隊變得更加強大。

各位讀者，請努力思考自身USP。如果找得到核心競爭力，你便踏出通往成功路上的第一步，有機會做到「唯一」，繼而成為「業界第一」了！

作者＿周榮佳 作者簡介：從事保險業廿多年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。2020年更獲HKFI選為年度傑出保險代理，在業界享負盛名。

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