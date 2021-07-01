【樓市熱話】想250呎變500呎 買樓簽字奉獻上25年人生 網民大嘆：「都唔知為乜」

不少打工仔看到長期高企的樓價感到絕望，有人就會下定決心不吃不喝也要上車，有人就覺得一生不做樓奴也沒關係。近日有網民於網上討論區發文，指自己不想為買樓付出人生。

網民經歷：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

網民大罵樓主弱智，反問：「做20年的租戶替人供樓會更開心？」、「唔可以賣樓？」、「一定要供30年？睇住升完越換越大，越換越靚唔開心？」樓主回應，稱自己根本不是在追求這些東西，他亦不反對別人追求，只是個人的快樂不一樣。

【室內設計】80後情侶擲50萬裝修首個「愛巢」 370呎半世紀唐樓「全爆」 睡房變開放式 廚房充滿復古氣息【下一頁】

有人就覺得樓主所追求的根本不關買樓的事，想每天睡到自然醒要靠綜援才會做到。

【樓市熱話】睇樓會唔會睇風水先？ 網民：風水只是「安慰劑效應」【下一頁】

另一方面就出現了樓主的知音人，指自己寧願賺少一點的錢，做自己喜歡的事就算，不想追趕自己不想做的事。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷