【美股分析】瑞銀下調Tesla目標價至660美元　憑四項指標精選5大車股

Tesla（TSLA）仍在全球電動車行業佔領優勢，不過瑞銀 (UBS) 本周二 (29日) 指，鑒於公司在中國市場面臨壓力，以及Tesla自駕產品和歐洲市場內Model Y延遲推出，因此將Tesla目標價從730美元下調至630美元。瑞銀還指，另外5間車廠積極發展電動車業務，具備增長潛力，因此為投資者提供了吸引機會。

瑞銀分析師Patrick Hummel擔憂，Tesla在中國的需求動能會在短期內放緩，再加上本土電動車品牌相對Tesla取得更多進步，可能會導致Tesla採取額外的定價行為，從而令公司毛利率降低。他補充道，這些競爭對手推出的電動車，續航里程高、充電性能好、且性價比極具吸引力，料將會影響對市場願意為Tesla的長期增長所分配的價值。

隨著更多主流車廠進入電動車賽道，愈來愈多車廠現時出較高的增長前景，UBS列出了以下四大標準，以鑒別能夠跑出的車股，分別是：第一、強勁的電動車銷售曲線，第二、清晰的投資組合價值、第三、出色的地域和細分市場，以及第四、具備傳導成本（包括大宗商品價格）的能力。透過這四項標準，瑞銀精選了以下5隻電動車股（見下圖）。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男