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【人民幣定期存款】人民幣定存11厘高息王 半年結前最後衝刺

Hot Talk 16:58 2021/06/30

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恒生、集友及信銀國際提供人民幣短存10厘特高息，皆於今天到期。

半年結臨近，提醒追息族不少高息定期存款於本月底屆滿，如市面有4個10厘人民幣短期存款正在最後召集，包括恒生(00011)、信銀國際集友的7天超短存，皆於今天（30日）到期，若銀行不再順延，特惠息頓變最後倒數。專家預計，半年結後存息或回落，畢竟人民幣滙價在波動中偏穩，且相信季結後拆息回軟，遂料大小行暫毋須以超高息搶存。

港銀人幣短存年息較高，詳情可看下圖了解

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然而，南商為下半年人民幣定期存款吸存戰提早開打，剛把7天享10厘息的截止期順延至8月底。

回顧上半年的定期存款市況，人民幣在一眾外幣中堪稱競爭最激烈，令破頂息頻現，甚至連大行也應戰，最矚目的是星展於4月突推7天短存有11厘年息，頓變冠絕全城的息率。而信銀國際於6月9日突推7天人幣定存享10厘年息，龍頭發鈔行於本月中也加入戰團，滙豐（HSBC）於6月15日短加長減，把7天人幣短存年息從6.8厘勁加3.2厘，新息率至10厘，在高息榜排第2位，亦令市場罕現6個雙位數超高息。不過，龍頭大行卻下調3個月、半年及1年期的人幣定存息率，齊削0.2厘，年息劃一報1.3厘。

3個月人幣定存最高息2.65厘【下一頁

專家指，6月倒數，跨境銀根偏緊，故同業趕加息尾班車，主戰場更是搶短存，星展超高息11厘亦於7月5日到期。

此外，避險族關注會否賺息蝕滙，專家提點，因內地於6月中正式加外滙存款準備金，冀遏人民幣升勢，但在岸價兌美元仍處於穩中偏強，只是由高位6.35回軟至約6.39。惟其後官媒再作警示，指下半年慎防美元反彈，累人民幣易貶難升，令在岸價及離岸價失守6.4關，現滙約6.48。可是，業界仍預計，半年結效應過後，跨境頭寸漸鬆動，相信同業也伺機暫休戰。而ING大中華首席經濟師彭藹嬈回應本報查詢仍維持，在岸價兑美元年底挑戰6.3新高。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 人民幣定期存款

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