飛達帽業顏寶鈴：美賽事恢復帶動訂單需求　「有幾多產能客戶立即排隊照霸」

▲ 飛達帽業（01100）副主席兼董事總經理顏寶鈴

飛達帽業 （01100） 此前發盈喜，預期今年上半年綜合純利不會少於6500萬元。副主席兼董事總經理顏寶鈴表示，上半年表現將會創歷史新高，訂單差不多滿到10月份，「有幾多產能客戶立即排隊照霸」，更指訂單「唔洗憂」，相信下半年生意亦會直線上升，料全年表現會相當理想。

除了去年積壓的需求，顏寶鈴指出，美國大部份賽事於下半年將會恢復，現時95%的訂單來自美國，相反，英國的訂單則跌了逾一半。她續指，於孟加拉生產的成本低，沒有25%的稅項，加上公司多年來的人手培訓，生產質量佳，其他國家難以相比，同時，公司亦可做到4天出貨及提供個性化生產。

問及會否上調訂單價格，顏寶鈴指，「呢個時間不是加價的時候，等到明年真真正正經濟全球復甦時，我才考慮」。現時公司的毛利率仍可維持與去年相若的雙位數。

不過，她認為，現時最大不確定性是疫情，孟加拉當地的疫情不樂觀，惟飛達鎮均為「自己人」，相對容易控制。她又指，現時當地員工增至6000人以上，直言「工人要幾多有幾多」，但目前在員工招聘培訓時會更小心。

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編輯：袁諾曦