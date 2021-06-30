【美股分析】美股上半年屢創新高　下半年宜留意兩大風險

在經濟復甦推動下，上半年美股走勢強勁，標指、納指近期接連創新高，上半年分別錄得15.9%及14.4%的升幅，道指亦大漲13.4%。市場預期在強勁的盈利及經濟增長推動下，美股將會於下半年繼續走高，惟升幅將會有所縮窄。另外聯儲局即將縮減QE規模、以及高通脹是否持續，將會是下半年繼續困擾市場的兩大主要風險。

美國銀行環球經濟研究部門主管Ethan Harris表示：「經濟增長強勁、盈利強勁，再加上利率低企，債券市場昏昏欲睡，債息沒有真正地對通脹消息做出反應。」他認為聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在安撫債券市場波動工作上表現出色，因此令股市處於金髮女該時期，即剛剛好的狀態，不太冷又未過熱。

但策略師認為，下半年美股仍面對兩大潛在風險，第一是聯儲局開始談論逐步退出量化寬鬆，放緩債券購買步伐，目前聯儲局仍未有明確的退水時間表，不過市場預期局方將會在今年8月的年度央行大會（Jackson Hole）開始談論相關計劃。

第二大風險則是通脹，現時聯儲局認為通脹屬暫時性，但市場擔心一旦通脹持續高溫，超出央行預期，持續上漲的物價水平將成為一大關鍵問題，屆時聯儲局或有可能提前加息應對。目前為止，聯儲局官員的共識是到2023年年底加息。

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编辑：李勝男