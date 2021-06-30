【筍盤推介】九龍區超近港鐵站屋苑 3房單位廳大房大夠哂實用 家庭換樓之選

暑假快將來臨，不少家庭會趁這期間換樓，意味新一輪的換樓潮將來臨。以下介紹的放盤位於九龍牛池灣的威豪花園，屋苑交通便利，而是次放盤的3房單位十分實用，有意換樓人士可留意一下。

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位於牛池灣永定道2號的威豪花園 ，由恒基兆業發展，屋苑設有3座物業，提供744伙。物業於1989年11月入伙，樓齡約32年。威豪花園 單位實用面積由400平方呎至639平方呎。屋苑的最大賣點是鄰近港鐵彩虹站，步程只需5分鐘可到達。

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是次介紹的單位位於威豪花園3座高層G室，實用面積640平方呎，業主叫價985萬元，每平方呎叫價15,391元。單位最大吸引之處是位於高層，景觀十分開揚。同時單位廳大房大，間隔四正實用，適合換樓人士。

以下為單位相片:

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 威豪花園 3座 高層 G室（物業編號: BU16323708） 間隔： 3房 實用面積： 640平方呎 叫價： 985萬元 賣點： 屋苑步行數分鐘到彩虹站

廳大房大

間隔方正實用

客飯廳設有對流窗

首置人士可做八成按揭

銀行估凸價

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3hmm8lQ

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註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍