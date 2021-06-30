▲ 聯合國：疫情累全球旅遊業損失逾31萬億元 料2023年始回復疫前水平

新冠肺炎疫情大流行，全球旅遊業陷入冰封。聯合國貿發會議與世界旅遊組織周三發布聯合報告，預計2020年和2021年新冠疫情對國際旅遊業造成的影響，將導致全球經濟損失超過4萬億美元（約31.2萬億港元）。

報告指出，國際遊客人數急劇下降的直接和間接影響下，國際旅遊業及其相關部門在 2020 年損失估計達 2.4 萬億美元，今年損失可能相若。旅遊業的復甦很大程度取決於全球疫苗接種情況。報告又警告，旅遊業危機尚未解除，許多疫情接種率低的地區仍然存在旅行限製和禁令。根據研究顯示，可能要等到2023年，國際旅行才能恢復到疫情前水平。

報告還指出，由於疫苗分配不公，發展中國家的損失可能佔全球預計總損失的60%。其中，泰國、土耳其等嚴重依賴旅遊業提振經濟的國家影響最大，旅遊業的受損還會傳至與它密切相關的行業，比如食品行業、零售行業等。

聯合國世界旅遊組織秘書長Zurab Pololikashvili表示，旅遊業是數百萬人的經濟命脈，推進疫苗接種以支持旅遊業安全重啟對於恢復就業來說至關重要，尤其對發展中國家。”

報告又指，法國、德國、瑞士、英國、美國等接種率較高的地區，旅遊業復甦速度會較快。

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編輯：吳敏芳

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