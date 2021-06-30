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【新股IPO】傳德銀保薦人牌照7月失效　暫只能參與承銷IPO

股市 15:58 2021/06/30

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傳德銀保薦人牌照7月失效　暫只能參與承銷IPO

據外電報道指，德意志銀行自今年7月起，將不能再在香港上市的IPO擔任保薦人，因其未能按時更換兩名合資格的受監管人員，導致德意志證券亞洲的IPO保薦人牌照將從下個月起失效。

據《金融時報》引述消息人士指，德銀未能在限期前找到足夠的IPO負責人員，打擊公司重新啟動的亞洲股票業務計劃，相信是次事件證明德銀「內部控制不善」，而未來更換兩名主要負責人員，並重新申請保薦人牌照，可能是一個緩慢的過程。

德意志銀行2019年宣布重組，當中主要動作之一，是縮減投資銀行業務，但今年該行在亞太地區增聘人手，以重建股權資本市場部門。

根據證監會的公眾紀錄冊顯示，截至今年6月初，在德銀的IPO負責人員是潘子遠以及王允慧，而王允慧已於6月16日離職，據悉潘子遠亦將在7月初，從紀錄冊中除名。

報道引述德銀指，該行目前已經聘請新的IPO負責人員，而在其保薦人牌照更新前，仍可參與承銷IPO。根據公眾紀錄冊，目前德銀有一位新的負責人員CHAKRAVORTY Ananda。

根據證監會《保薦人指引》，符合資格作為保薦人的中介人，應時刻擁有至少兩名主要人員，以保持其作為保薦人的資格。

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記者：梁安琪

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