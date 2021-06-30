【北水基金】滬港深基金半年結前轉賺 內地投資者重拾興趣捧場

▲ 盛極一時的滬港深基金最近轉虧為盈，北水基民重拾對港股興趣。

去年底熱賣的滬港深基金，凡帶有港股字眼的產品備受熱捧，吸引不少新生代瘋搶，令市場新寵湧現逾百隻相關產品，奈何經歷今年初中港大牛市後，春節後市況卻開始急回，上述盛行的基金一度慘蝕。幸而近期A股止跌喘穩，港股也見底緩升，令不少滬港深基金轉虧為盈，淨值回升，內地投資者又再重拾信心，對這類熱捧產品逐漸重拾興趣，而基金經理對港股的後市亦審慎樂觀。

內媒走訪90後等新基民，發現不少於去年底開始爭相借道公募基金南下來港挖金，追買包含港股字眼的滬港深基金，今年初更加大籌碼作瘋搶。而內地操盤手視配置港股成新趨勢，也紛紛加倉。其後基民被套牢，同樣公募基金爭相增配港股，令一季度港股持倉市值大增，亦累及明星基金表現也坐艇。尚幸臨近半年結市況回順，如今一眾基金終於翻身。

北水基金上半年吸金1.58萬億元【下一頁】

Wind最新統計，市面共有135隻滬港深基金，截至本周一（28日），今年以來有10隻基金回報超過15%，另有36隻基金逾10%。其中，冠軍基金是寶盈國家安全戰略滬港深，回報率高達25.13%。至於負收益率的基金僅佔總數的10%。

但若是由春節前計起，截至6月28日，有88隻滬港深基金仍為負數。以中海滬港深多策略為例，截至6月28日，今年以來勁升13.47%，但如果捧場客在春節前高位買入，仍負0.78%。此外，招商滬港深科技創新今年反彈16.33%，若是從2月18日春節後開盤第一天算起，收益僅升0.66%。

而同類基金中，前海開源港港深藍籌的業績波動最大，Wind統計，截至本周一，基金今年上半年回報率為7.57%，但春節後至今負回報率14.46%。內媒又指，Z世代等基民初哥，眼見基金轉賺，正盤算應否贖回。不過，基金經理以港股具稀缺板塊而續看好。

光大保德信海外投資總監詹佳指，對今年的港股仍然持樂觀態度，因港股估值優勢明顯，調整後已回到理想的建倉位。且看好3大類股份，第一，港股中的消費品股具有龍頭地位，較A股存在估值折價；第二，博彩、物業管理、特殊醫療服務等港股特色板塊長期價值明顯，估值合理；第三，今年是港股IPO大年，次新股機會較多，其中互聯網股容易受南向資金追捧。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪