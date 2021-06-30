超的骰機身 Fit哂港式廚房仔　全新迷你多功能蒸烤焗爐SGV-2020　蒸烤、氣炸、慢煮一樣咁掂！

▲ 全新迷你多功能蒸烤焗爐SGV-2020 | 零售價：$5,750

布志綸Alan Po聲音導航

六神合體細細個就睇得多啦！「六神合體」嘅蒸焗爐你又見過未？

超迷你機身有齊6個功能嘅德國寶迷你多功能蒸烤焗爐，刻聽吓Alan點演繹啦！

香港地，地方細，尤其近年大行其道的納米樓，美其名配備開放式廚房，但實際上只是家中一個角落裝上煮食爐而已…基本上沒有多餘空間多添置幾款煮食用具！如果想煮得輕鬆又食得好，蒸得又焗得的蒸烤焗爐是個好選擇！不過很多人都以為蒸焗爐一定又大又晒位，小廚房冇位擺…如果咁諗就大錯特錯啦！

特別為你推薦一機完美取代蒸爐、焗爐、慢煮機、氣炸鍋等多種煮食電器的全新迷你多功能蒸烤焗爐(SGV-2020)，將蒸氣、烤焗、氣炸、慢煮等多功能集於一身，而且超的骰機身闊度只有約36厘米，尤其適合廚房仔或開放式廚房使用！只需一部機的價錢就等於買到幾部電器，幫你慳錢又慳位，絕對是您的廚房救星！

迷你多功能蒸烤焗爐 | 超的骰～勁慳位～小廚房必備 ■ 超的骰機身：座枱式雅緻慳位設計，機身闊度只有約36厘米極致迷你，尤其適合港式廚房仔，夠哂慳位。

■ 內置6大功能：蒸煮、烤焗、慢煮、氣炸、燉湯樣樣掂，一機取代慢煮機、氣炸鍋等多種電器。

■ 熱風對流，烘焙一流：特設熱風對流系統吹送熱風，加速熱循環，將熱量均勻送至爐內每一個角落，真正零失敗烘焙神器。

■ 內置23款預設食譜：內置嫩蒸水蛋、紅燒肉、烤雞、馬卡龍等多種特色食譜，自動為您炮製百變料理。

■ 360°立體循環加熱：熱力環統滲爐腔每個角落，形成立體力熱效果，相比傳統由下而上的加熱方式更快更均勻。

■ 900毫升易拆儲水箱：每次加滿水可連續蒸煮達1小時，無需頻繁加水。

超的骰機身設計：廚房仔/開放式廚房必備！

超迷你的骰的德國寶全新多功能蒸烤焗爐專為港式小廚房/開放式廚房而設，特別採用座枱式雅緻慳位設計，配備啞灰色時尚型格外型，置於廚房枱面美觀又不佔用過多空間，幫您用盡廚房每分每寸。

迷你機身內藏20L容量，烹調原隻雞或原隻龍蝦都絕對無問題。而爐內更設有三層食物盤位置，可根據食物份量及體積靈活擺放，亦可一次過烹調多款菜式，煮飯從此更簡單、更輕鬆、更慳時間！

一機取代多種電器：氣炸、慢煮、燉湯都無難度！

全新德國寶多功能蒸烤焗爐機仔細細，集蒸爐、焗爐、氣炸鍋及慢煮棒等多種煮食電器於一身，一機有齊蒸氣、烤焗、慢煮及氣炸等多種功能：蒸氣烹調鎖住食物水份營養；立體烤焗簡單做到外脆內嫩口感；健康氣炸香脆無油又低脂；低溫慢煮精準烹調媲美頂級名廚；一機在手，簡單、快捷、方便，輕鬆炮製百變大廚級健康滋味！

蒸氣

高溫蒸氣 鎖住營養

以100℃高溫蒸氣烹調，能避免食物水份流失，完美鎖住食物的味道和營養，口感鬆軟、鮮嫩、多汁，原汁原味，是健康煮食的必然之選。



燉湯

文火柔燉 萃取食物精華

20公升爐腔可容納一個大燉盅或兩個細燉盅，以100°C蒸氣慢燉，讓食材慢慢滲透入味，保持食物完整並萃取營養精華，輕鬆燉出溫潤滋養完美補品。



慢煮

完美生熟度 隨你掌控

特設低溫蒸模式，30°C至60°C精準控溫，配合精確時間控制和恆溫技術，助你完美掌控生熟程度；把食物放入真空袋，一鍵煮出米芝蓮級佳餚。



烤焗

立體熱旋風 烘焙一流

以2000W火力配合熱風對流系統吹送熱風，加速熱循環，將熱量均勻送至爐內每個角落，食物受熱更均勻，烤雞完美金黃酥脆，烘焙蛋糕更勻稱飽滿。

氣炸

無油健康 炸出低脂美食

特設氣炸模式，230°C高溫配合強勁熱風對流，逼出食物油脂進行氣炸，炸雞、炸薯條都無需落油，減油不減滋味，輕鬆炮製低脂健康香脆美食。



蒸焗

外脆內嫩 完美口感

在烤焗過程中加入蒸氣同時烹調，能有效鎖住食物的水份和肉汁不流失，最適合用來炮製肉類美食，輕鬆做到外香脆內juicy的大師級完美口感。

360°立體均勻加熱！燉湯慢煮最佳火喉！

傳統「由下而上」的加熱方法，例如使用爐頭煲湯，會使熱量集中在食物底部，局部高溫加熱讓熱量分佈極不均，表層迅速受熱煮熟，產生阻隔層讓熱量難以深入食物內部。

而全新德國寶多功能蒸烤焗爐的強勁蒸氣全方位滲透爐腔每個角落，高效循環形成立體加熱效果，讓爐腔保持均勻恆溫狀態，熱力環繞滲透至食物每個部分，相比傳統加熱方式更快更均勻！無論以60°C低溫慢煮，抑或以100°高溫燉湯一樣無難度。



內置23款預設食譜：廚房新手秒變廚藝高手！

全新德國寶多功能蒸烤焗爐內置多達23種食譜，包括滑嫩蒸水蛋、紅燒肉、烤雞、馬卡龍等多種特色美食，一鍵自動為您炮製百變料理，任何菜式都毫無難度。

一機在手，即使對烹調一竅不通亦能秒變廚藝高手；就算是「無飯」家庭，都可以日日炮製百變菜式，閒時氣炸雞塊、薯條，或慢煮雞胸鴨胸都超簡單，咁就唔使食來食去都是咸魚白菜咁悶啦！

熱風對流 烘焙一流：真正零失敗烘焙神器！

全新德國寶多功能蒸烤焗爐特設熱風對流系統，在燒烤和烘焙過程中吹送熱風，加速熱循環，將熱量均勻送至爐內每一個角落，令食物受熱更均勻，口感外酥內嫩！

使用熱風對流功能，在烤雞時可避免雞肉未熟但表皮燒焦的情況，保持外酥內嫩；而烘焙蛋糕時，更可令其質感更細膩，外型更飽滿，上色更勻稱。無論焗製麵包、泡芙、梳乎厘、戚風蛋糕、巴斯克芝士餅甚至古早味蛋糕通通無難度！

產品資訊[德國寶迷你多功能蒸烤焗爐(SGV-2020)]

https://www.germanpool.com/chi/products/so_sgv.php?mdl=2020

關於德國寶

作為香港電熱水器先驅，始創於1982年的德國寶，多年來憑藉合理價錢、高質創新及安全可靠的產品成功樹立市場口碑，期間不斷推陳出新，除皇牌產品電熱水器外，亦大舉進軍家電市場：從煮食電器、生活電器、嵌入式電器、廚櫃以至保健產品應有盡有、一應俱全，全方位滿足各方顧客的需求。



（資料由客戶提供）