新加坡金管局料今年經濟增長高於預期 對房價持續上漲「保持高度警惕」

據《路透社》報道，新加坡金管局局長孟文能表示，因當地疫苗接種計劃取得進展，今年的經濟增長或會高於預期的4至6%；另外新加坡私人住宅價格已經連續四個季度上漲，創近三年來最大漲幅，當局表示會對房價相對於收入趨勢的持續上漲保持高度警惕，不過孟文能強調目前樓市並無過熱。

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《路透社》報道指，孟文能在金管局年度報告發布記者會上稱：「今年是病毒和疫苗進行較量的一年」。他指出， 新加坡經濟在今年首季收復了疫情期間的產出損失，又稱下半年會見更廣泛的經濟復甦。

受新冠疫情影響，去年新加坡經濟出現紀錄最嚴重的衰退。由於國際貿易的影響超過國內經濟，新加坡經常被視為全球經濟成長情況的晴雨表。然而 孟文能稱，若出現更具傳染性或致命性的病毒變種，以及美國的通脹率急劇上升，仍可能出現下行風險。

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此外， 新加坡私人住宅價格已經連續四個季度上漲，第一季上漲了3.3%，從而市場預計政府或即將作出干預。新加坡私人地產指數今年首個季度，比疫情爆發前的水平高出5.6%。 孟文能稱，面對去年的經濟衰退和持續的不確定性，房地產市場一直展現出「明顯的韌性」。他指當局對房價相對於收入趨勢的持續上漲保持高度警惕，目標是確保市場不會超越經濟基本面。

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