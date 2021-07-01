【職場熱話】上司不准下屬午睡 以免影響形象 網民：連午餐時間都要管？傻的嗎？

近日歐國盃開戰，相信有不少打工仔半夜起床看比賽，但近日有網民於網上討論區發文，指上司不准樓主午餐時間去睡覺，以免影響形象，到底詳情是甚麼？

按圖了解更多，樓主的經歷：

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【網民熱話】工作時間午睡 不照顧小孩 外傭種種惡行難以忍受 辭退她竟報警 【下一頁】

此帖文一出，引來網民回應，有網民認為午睡可以令下午的工作更有效率，並建議樓主去廁所或落樓下休息一下。

有人質疑樓主上司連午餐時間都要管？傻的嗎？他解釋，因為午飯時間屬於私人時間，做甚麼都可以，更有公司在午餐時間關燈讓同事休息。更有人用親身經歷分享，指他老闆不喜歡同事在午餐時間睡覺，他沒有理會，一樣午睡，最後老闆也一起午睡。

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責任編輯：陳頌潔