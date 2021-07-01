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【疫市營商】黃大仙中心聯乘粵東磁廠　設歐陸場景打卡位（多圖）

商業 11:00 2021/07/01

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科技發達令很多生產工序，由機器取代人手。但傳承手繪工藝，對於人類文明亦很重要。廣彩手繪瓷器有近百年歷史，獲列為國家級非物質文化遺產。黃大仙中心在今個暑假，與香港碩果僅存的廣彩手繪瓷器廠合作，以「傳承廣彩」為主題進行暑期推廣。

是次活動與粵東磁廠第三代傳人曹志雄合作，而「瓷.茶.道」展覽將在7月1日至8月15日舉行。場內展出40年代至今的彩瓷茶具外，還設有歐陸場景打卡位。

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【香港經濟】香港零售上半年回暖？　業界料下半年續看俏　將受惠接種疫苗及電子消費券帶動

商場與粵東磁廠聯乘，獨家推出「繁花似錦盤碗套裝」及「仙山瓊閣青花對碗」。顧客只要在黃大仙中心以電子消費滿指定金額，即可換領青花瓷具乙套、周生生獨家優惠及時裝商戶20元現金券乙張。

【5000元消費券】AlipayHK X Sino於奧海城設消費券體驗館　鍾培生打頭陣做首場直播吹水活動　AlipayHK商戶加碼7億吸客（多圖）

另外，場內在指定周末設有手繪工作坊。顧客需要於推廣期內到KKday繳付300元材料費及預約，再於工作坊當日出示黃大仙中心任何電子消費的機印發票。

【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

工作坊參加辦法：
1. 到KKday繳付材料費、預約日期和時間
2. 工作坊當日出示場內電子消費的機印發票
日期：2021年7月3、10、17及24日（星期六）
時間：中午12時至3時（每45分鐘一節，每日4節）
地點：黃大仙中心北館2樓（大快活旁）
費用：300元
名額：每節名額10個，合共名額160個

責任編輯：馬意文

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